Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:00, 21 февраля 2024Интернет и СМИ

В ЕС подняли вопрос о случаях сексуализированного насилия при помощи дипфейков

В ЕП подняли вопрос о случаях сексуализированного насилия при помощи дипфейков

Фото: Lukas Gejdos / Unsplash

Член Европарламента (ЕП) от Румынии Евгений Томак поднял вопрос о случаях сексуализированного насилия при помощи технологии дипфейков. О необходимости борьбы с подобным видом киберпреступлений говорится в его обращении к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

Дипфейк — реалистичная подмена фото-, аудио- и видеоматериалов, созданная при помощи нейросетей. Искусственный интеллект анализирует большое количество снимков и учится тому, как может выглядеть и двигаться конкретный человек. Скандальную популярность эта технология обрела, когда с ее помощью стали производить порноматериалы с участием популярных личностей: распространение подобного контента наносило ущерб их репутации в глазах зрителей, которые не отличали дипфейк от реальной личности.

«Недавние случаи сексуализированного насилия в отношении женщин, связанные с использованием дипфейкового контента, в частности, случай с [американской певицей] Тейлор Свифт, чьи поддельные изображения были распространены по всему миру, ясно показывают, что Европейскому союзу необходимо уделять более пристальное внимание этому вопросу», — говорится в письме Томака.

В связи с этим он просит ЕК разъяснить ее роль и объем полномочий в борьбе с созданием, распространением и последствиями дипфейкового контента, в частности, когда он связан с сексуализированной эксплуатацией женщин.

«Какие стратегии и законодательные инициативы реализует Еврокомиссия для предотвращения создания и распространения контента такого типа? Какие шаги намерена предпринять комиссия, чтобы оказать поддержку и содействие жертвам дипфейкового контента?» — спросил он.

Материалы по теме:
Сети мира. Зачем развитые государства взялись за регулирование интернета?
Сети мира.Зачем развитые государства взялись за регулирование интернета?
10 ноября 2021
«Нужно объединять усилия» Facebook потеряла доверие пользователей. Почему с соцсетью начали бороться по всему миру?
«Нужно объединять усилия»Facebook потеряла доверие пользователей. Почему с соцсетью начали бороться по всему миру?
16 ноября 2021

Ранее «Лента.ру» писала, что дипфейк-порно стало одним из главных трендов порноиндустрии в 2023 году. Так, журналисты из Wired провели масштабное расследование и обнаружили, что только за первые девять месяцев 2023 года в сеть загрузили на 54 процента больше таких роликов, чем за весь 2022 год. Нейросети достоверно рисовали не только крупных селебрити вроде Скарлетт Йоханссон, но и обычных девушек, которых хотели подставить мстительные приятели.

В то время как психологи предупреждают об опасности дипфейк-порно для ментального здоровья, адвокаты и специалисты в области права утверждают, что создание подобного контента — это однозначное нарушение закона.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      «Разрушительная потеря». Украинские военные назвали количество попавших в плен солдат ВСУ в Авдеевке

      Село Крынки назвали символом бездушия Зеленского

      Секс с эскортницей помог сохранить брак десяткам женатых клиентов

      В ЕС подняли вопрос о случаях сексуализированного насилия при помощи дипфейков

      Математическая задача для детей разозлила пользователей сети

      Глава Генштаба вручил госнаграды отличившимся в Авдеевке военнослужащим

      Россиянам предложили выбирать иномарки дороже трех миллионов рублей

      Глава Генштаба посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне СВО

      Россиян предупредили о наказании за удобрения на даче

      В ЛНР оценили эффективность украинской ПВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше