В ЕС подняли вопрос о случаях сексуализированного насилия при помощи дипфейков

В ЕП подняли вопрос о случаях сексуализированного насилия при помощи дипфейков

Член Европарламента (ЕП) от Румынии Евгений Томак поднял вопрос о случаях сексуализированного насилия при помощи технологии дипфейков. О необходимости борьбы с подобным видом киберпреступлений говорится в его обращении к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

Дипфейк — реалистичная подмена фото-, аудио- и видеоматериалов, созданная при помощи нейросетей. Искусственный интеллект анализирует большое количество снимков и учится тому, как может выглядеть и двигаться конкретный человек. Скандальную популярность эта технология обрела, когда с ее помощью стали производить порноматериалы с участием популярных личностей: распространение подобного контента наносило ущерб их репутации в глазах зрителей, которые не отличали дипфейк от реальной личности.

«Недавние случаи сексуализированного насилия в отношении женщин, связанные с использованием дипфейкового контента, в частности, случай с [американской певицей] Тейлор Свифт, чьи поддельные изображения были распространены по всему миру, ясно показывают, что Европейскому союзу необходимо уделять более пристальное внимание этому вопросу», — говорится в письме Томака.

В связи с этим он просит ЕК разъяснить ее роль и объем полномочий в борьбе с созданием, распространением и последствиями дипфейкового контента, в частности, когда он связан с сексуализированной эксплуатацией женщин.

«Какие стратегии и законодательные инициативы реализует Еврокомиссия для предотвращения создания и распространения контента такого типа? Какие шаги намерена предпринять комиссия, чтобы оказать поддержку и содействие жертвам дипфейкового контента?» — спросил он.

Ранее «Лента.ру» писала, что дипфейк-порно стало одним из главных трендов порноиндустрии в 2023 году. Так, журналисты из Wired провели масштабное расследование и обнаружили, что только за первые девять месяцев 2023 года в сеть загрузили на 54 процента больше таких роликов, чем за весь 2022 год. Нейросети достоверно рисовали не только крупных селебрити вроде Скарлетт Йоханссон, но и обычных девушек, которых хотели подставить мстительные приятели.

В то время как психологи предупреждают об опасности дипфейк-порно для ментального здоровья, адвокаты и специалисты в области права утверждают, что создание подобного контента — это однозначное нарушение закона.