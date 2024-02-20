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12:38, 20 февраля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала двух подозреваемых россиян в избиении четырех неонацистов

В Красноярске ФСБ задержала двух подозреваемых в избиении четырех неонацистов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Красноярске сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали двух местных жителей 23 и 24 лет, которых заподозрили в избиении четырех представителей молодежной субкультуры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ по региону.

По данным силовиков, подозреваемые нанесли побои потерпевшим, а также распылили им в глаза газ из баллончика. Причиной конфликта стала принадлежность потерпевших стали субкультурные элементы на одежде потерпевших. По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, четверо молодых людей были членами неонацистского движения.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, по мотивам идеологической ненависти, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Их взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала шестерых жителей Белгорода по обвинению в вымогательстве.

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