ФСБ задержала шестерых вымогателей денег в российском регионе

ФСБ задержала 6 жителей Белгорода по обвинению в вымогательстве денег

Сотрудники силовых структур задержали шестерых мужчин, обвиняемых в вымогательстве денег у жителей Белгородской области. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, мужчины совершали разбойные нападения на территории Губкинского и Старооскольского районов, вымогая у местных жителей деньги. В настоящее время все подозреваемые заключены под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ ликвидировали россиянина Виталия Дятленко, который готовил теракт против политика Запорожской области. Мужчина был завербован украинскими спецслужбами.