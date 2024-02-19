Силовые структуры
ФСБ задержала шестерых вымогателей денег в российском регионе
ФСБ задержала 6 жителей Белгорода по обвинению в вымогательстве денег
Сотрудники силовых структур задержали шестерых мужчин, обвиняемых в вымогательстве денег у жителей Белгородской области. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
По данным ведомства, мужчины совершали разбойные нападения на территории Губкинского и Старооскольского районов, вымогая у местных жителей деньги. В настоящее время все подозреваемые заключены под стражу.
Ранее сотрудники ФСБ ликвидировали россиянина Виталия Дятленко, который готовил теракт против политика Запорожской области. Мужчина был завербован украинскими спецслужбами.