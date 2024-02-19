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13:51, 19 февраля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала шестерых вымогателей денег в российском регионе

ФСБ задержала 6 жителей Белгорода по обвинению в вымогательстве денег

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники силовых структур задержали шестерых мужчин, обвиняемых в вымогательстве денег у жителей Белгородской области. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, мужчины совершали разбойные нападения на территории Губкинского и Старооскольского районов, вымогая у местных жителей деньги. В настоящее время все подозреваемые заключены под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ ликвидировали россиянина Виталия Дятленко, который готовил теракт против политика Запорожской области. Мужчина был завербован украинскими спецслужбами.

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