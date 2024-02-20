Женщина освоила профессию каменщика и стала вебкам-моделью ради детей

Жительница Великобритании основала собственную строительную компанию и стала вебкам-моделью ради двоих детей. Свою историю она рассказала Daily Star.

35-летняя Харли Ди из графства Нортгемптоншир лишилась мужа и осталась одна с двумя детьми восемь лет назад. Кроме того, ее дом затопило, а денег на укладку нового ковролина не было. Тогда она научилась делать это сама. Вскоре она освоила профессию каменщика и множество других строительных навыков и открыла собственную фирму по ремонту.

Однако в то же время цены на стройматериалы начали расти, и, завершив несколько проектов, Ди поняла, что почти ничего не заработала. Тогда подруга предложила ей стать вебкам-моделью на одном из популярных сайтов для взрослых. Британке очень понравилось сексуальное общение с подписчиками, и вскоре она обзавелась большим количеством поклонников. Теперь она также подрабатывает, устраивая сеансы секса по телефону.

Тем не менее Ди не бросила строительный бизнес, и у нее почти не остается времени ни на что, кроме работы. «Я очень устаю. Но мне повезло, потому что я гиперактивный и позитивный человек. На сайт я захожу около пяти часов утра», — рассказала она.

Женщина призналась, что несмотря на постоянную усталость, ей очень нравятся обе работы. Ди даже считает, что они чем-то похожи, потому что помогли ей ощутить себя сильной женщиной, способной в одиночку позаботиться о детях.

Ранее сообщалось, что в США учительницу английского языка из штата Миссури уволили из школы из-за видео оргии с ее участием. Администрация школы обнаружила, что женщина подрабатывает порномоделью.

