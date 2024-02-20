Москвичам рассказали об использовании нейросетей для диагностики рака по ОМС

Ракова: в Москве нейросети обработали более 350 тысяч маммограмм по ОМС за год

В Москве за год при помощи нейросетей обработали более 350 тысяч профилактических маммограмм в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС), повысив скорость описания снимков в восемь раз. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С начала 2023 года двойное чтение профилактических маммографических исследований москвичей проводится искусственным интеллектом и врачом-рентгенологом.

Анастасия Ракова подчеркнула, что маммография является эффективным способом выявления рака молочной железы на ранней стадии.

«У нейросетей сегодня огромный потенциал для повышения эффективности скрининговых программ: московские ученые установили, что умные алгоритмы ускоряют двойное описание маммограмм более чем в восемь раз. Таким образом, использование искусственного интеллекта позволяет сократить рабочую нагрузку на рентгенологов и повысить скорость диагностики рака молочной железы», — рассказала вице-мэр.

О том, что двойное чтение мамограмм нейросетями и врачом-рентгенологом позволило быстрее предоставлять пациентам результаты исследований, снизив при этом нагрузку на врачей, также сообщил главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения Юрий Васильев. «Искусственный интеллект страхует врача от возможных пропусков патологий. Использование современных технологий в области медицинской диагностики открывает новые горизонты в обеспечении доступа к качественной медицинской помощи», — сказал он.

Нейросети используются в работе столичных медучреждений с 2020 года в рамках эксперимента по внедрению компьютерного зрения для проведения диагностики. Проект стал площадкой для развития технологий искусственного интеллекта в России, а также для поддержки отечественных разработчиков.

При этом Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения, благодаря чему умные технологии широко используются в ежедневной врачебной практике. Это позволило ускорить и упростить процессы диагностики и лечения, обеспечив высокий уровень медицинской помощи для горожан.

Программа направлена на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи москвичам и соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение».