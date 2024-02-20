Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
18:19, 20 февраля 2024Экономика

Одна страна решила разорвать договор об экономическом сотрудничестве с Россией

МИД Литвы предложил расторгнуть договор с Россией о сотрудничестве в экономике

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

МИД Литвы предложил расторгнуть договоры с Россией и Белоруссией о торгово-экономическом сотрудничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Денонсировать документы предлагается в связи с продолжающимся украинским конфликтом и фактической остановкой взаимодействия с этими странами, а также с учетом того, что «односторонний выход негативных последствий не предусматривает».

Отмечается, что представленные к разрыву договоренности Литвы с Россией и Белоруссией действуют с 1993 и 1994 года соответственно.

Ранее литовский президент Гитанас Науседа заявил о неэффективности антироссийских санкций. Указав на макроэкономические показатели РФ, глава государства признал, что многочисленные пакеты ограничений «оказали очень ограниченное воздействие на российскую экономику».

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Грузинского наемника приговорили к пожизненному заключению в ДНР. Он расстрелял российских военных

      В ДНР сообщили об окончании зачистки Авдеевки

      Windows 10 установили за рекордное время

      53-летняя Наоми Кэмпбелл стала звездой показа популярного бренда

      В Кремле сообщили о состоявшейся встрече Путина и Шойгу

      «Радио Свобода» признали нежелательной организацией в России

      Путин порассуждал о попытках развалить Россию

      Путин раскрыл подробности готовящегося послания Федеральному собранию

      В России захотели обучать литературе и информатике по интервью Путина Карлсону

      Названа доля бесперспективных долгов россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше