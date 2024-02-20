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11:20, 20 февраля 2024Экономика

ВТБ рассказал о планах на прибыль от заблокированных активов

ВТБ сообщил о планах получить 100 млрд рублей прибыли с заблокированных активов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В этом году ВТБ хочет активнее работать с заблокированными из-за санкций активами, чтобы в итоге получить от них прибыль в размере порядка 100 миллиардов рублей. Об этом рассказал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, сообщает РБК.

По его словам, госбанк запланировал работать с активами по четырем направлениям сразу, а общая их сумма на конец 2023 года (величина может меняться со временем) оценивается в 900 миллиардов рублей.

Первым направлением станет проведение реорганизации, которую власти разрешили банкам в конце 2022 года. Она предусматривает выделение специального юридического лица, на которое переводятся заблокированные из-за ограничений активы и пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами из недружественных государств. Их стоимость должна совпадать, а основная цель в том, что чтобы расчеты проводились только за счет замороженных средств.

Второй стратегией станет судебная, то есть взыскание средств с дочерних компаний, над которыми после санкций потерян контроль, через российские суды. Банк хочет вернуть средства по неисполненным сделкам и задолженность по овердрафтному кредиту.

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Третье направление Пьянов охарактеризовал как креативное. Речь идет о том, что у ВБТ сумма заблокированных активов значительно превышает подсанкционные пассивы, а вот у большинства российских банков ситуация обратная. По словам зампреда ВТБ, возможность размена активов и пассивов приводит к тому, что российским участникам финансового рынка могут быть интересны заблокированные активы, и ВТБ готов уступить им свои с некоторым дисконтом. Интерес к такой схеме имеется, и переговоры находятся на продвинутой стадии.

Четвертый вариант он раскрывать от казался, потому что его обсуждение находится на начальной стадии и, возможно, к нему прибегать не станут.

Ранее сообщалось, что общая сумма требований в российском арбитраже к европейским депозитариям Euroclear и Clearstream, где учитываются заблокированные активы российских инвесторов, приблизилась к 700 миллиардам рублей, что в 3,5 рзаа больше, чем в августе.

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      Платон Щукин
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