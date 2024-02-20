Развеян популярный миф о папилломах

Дерматолог Парфенова: появление папиллом не связано с вирусом папилломы человека

Папилломы — это доброкачественные образования кожи разных форм, которые не представляют серьезной угрозы для здоровья, рассказала врач-дерматолог «Клиники Фомина» Александра Парфенова. Популярный миф о появлении папиллом она развеяла в беседе с «Вечерней Москвой».

По ее словам, обычно папилломы, также известные как мягкие фибромы, или акрохордоны, появляются в местах повышенного трения — на шее, в подмышках, паховых складках, складках под молочными железами. «Вопреки многим мифам эти образования никак не связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ)», — уточнила Парфенова.

Врач отметила, что папилломы могут быть болезненными, особенно если находятся в местах, где подвергаются трению или давлению. Кроме того, они могут стать серьезной косметической проблемой, когда они расположены на открытых участках тела.

Парфенова подчеркнула, что попытки удаления папиллом в домашних условиях с помощью химических растворов могут привести к серьезным ожогам мягких тканей. Тем, кто хочет избавиться от папилломы, необходимо для этого обратиться к врачу, заверила она.

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