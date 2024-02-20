Шойгу раскрыл потери ВСУ в Авдеевке

Шойгу: потери ВСУ в Авдеевке за два дня составили 2,4 тысячи человек

Украинская армия за два дня боевых действий в Авдеевке лишилась 2,4 тысячи солдат. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Он уточнил, что такие данные были приведены украинской стороной.

Ранее глава Минобороны оценил потери российских сил в боях за Авдеевку. По его словам, они были минимальные. Шойгу также отметил, что российский Генштаб настолько грамотно спланировал авдеевскую операцию, что она может войти в учебники по военному делу.