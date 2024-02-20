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12:28, 20 февраля 2024Силовые структуры

Стали известны подробности о стрельбе в Петербурге

Во время стрельбы в Петербурге пострадал водитель, киллер мог обознаться

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Пострадавшим во время стрельбы в Петербурге оказался водитель из Узбекистана. Подробности стали известны «Фонтанке».

По данным издания, киллер мог обознаться и перепутать водителя с отцом детей. Сейчас пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. На месте работают сотрудники уголовного розыска.

Утром 20 февраля на Выборгском шоссе, около школы № 622, неизвестный выстрелил в спину мужчине, который привез двоих детей в школу и вышел из машины, чтобы им помочь.

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