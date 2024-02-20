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12:52, 20 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно об отправке ВСУ танков Leopard под Марьинку

«РВ»: ВСУ отправили танки Leopard в село Победа под Марьинкой

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Российские войска заняли более половины села Победа под Марьинкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Отмечается, что при поддержке танков российские штурмовики выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из многих домов в населенном пункте, куда ВСУ постоянно перебрасывают подкрепления. Кроме того, украинские войска также использовали в боях в селе отправленные туда американские танки Leopard и БМП М113, которые частично были уничтожены.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявлял, что при отступлении из Авдеевки украинские военные бросили в городе переданную странами Запада бронетехнику и большое количество вооружения с боеприпасами.

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      Алевтина Запольская
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