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02:08, 20 февраля 2024Бывший СССР

Рядовой ВС России тайно пробрался к позициям ВСУ и разгромил резервную группу

МО: рядовой Матюхин тайно пробрался к позициям ВСУ и разгромил резервную группу
Архивное фото

Архивное фото. Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России Иван Матюхин смог тайно пробраться к позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и разгромил резервную группу. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишут «Известия».

Уточняется, что в тот момент рядовой Матюхин в составе отделения штурмовой группы осуществлял прорыв обороны противника. В ходе боя он обнаружил перемещение украинских военных, которые выдвинулись для усиления участка обороны. В ответ штурмовая группа атаковала подходящие резервы противника под руководством Матюхина.

Как отметили в ведомстве, рядовой ВС РФ незаметно подобрался к позициям ВСУ и внезапно открыл огонь по резервам. Застигнутые врасплох украинские военные понесли значительные потери и отступили.

Ранее сержант ВС РФ Кирилл Шухраев обнаружил группу готовящих диверсию бойцов ВСУ и вместе с охранной группой сорвал засаду, первым атаковав противника. Эти действия помогли колонне с боеприпасами для батальонной тактической группы ВС РФ вовремя и без потерь доставить боеприпасы.

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      Марина Совина
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