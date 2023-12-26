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06:45, 26 декабря 2023Бывший СССР

Российский военный сорвал диверсию ВСУ и помог доставить боеприпасы для ВС РФ

МО: сержант Шухраев сорвал диверсию ВСУ и помог доставить боеприпасы для ВС РФ
СюжетДиверсии в России

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Сержант Кирилл Шухраев, входивший в группу военнослужащих, которые обеспечивали охрану колонне с боеприпасами для батальонной тактической группы ВС РФ, обнаружил группу готовящих диверсию бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сорвал засаду, первым атаковав противника. Об этом сообщили в Минобороны России, передают «Известия».

Вместе с охранной группой Шухраев совершил маневр, чтобы выйти в тыл украинских военнослужащих. В результате они застигли бойцов ВСУ врасплох, уничтожили нескольких из них, а также военную технику, и обратили в бегство. Эти действия помогли колонне вовремя и без потерь доставить боеприпасы на позиции ВС РФ в зоне боевых действий.

Ранее разведчик ВСУ с позывным Оладушек заявил, что Украине не удастся одержать победу в конфликте из-за низкой подготовки и плохой физической формы мобилизованных. По его словам, военкомы забирают больных мужчин, а солдаты, которые получили множество ранений, не могут выполнять задачи, как раньше.

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      Александра Синицына
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