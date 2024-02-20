«Транснефть» увеличила число своих акций путем их дробления

«Транснефть» провела операции по дроблению своих акций, увеличив их число

«Транснефть» провела операции по дроблению своих акций, тем самым увеличив их число. Об этом сообщает ТАСС.

В итоге одна акция номинальной стоимостью один рубль была конвертирована в 100 акций той же категории номинальной стоимостью одна копейка каждая. Таким образом, количество обыкновенных акций «Транснефти» после дробления составит около 569,45 миллиона, привилегированных — порядка 155,49 миллиона. Ранее их число составляло около 5,6 и 1,5 миллиона соответственно.

Отмечается, что первым идею дробления привилегированных акций «Транснефти» предложил руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Это сделано с целью «повышения акционерной стоимости компании и ее инвестиционной привлекательности за счет снижения входного порога для инвестиций в ее акции».

Дмитриев рассказал, что в случае с дроблением акций «Транснефти» государство демонстрирует последовательность шагов по повышению инвестиционной привлекательности компании и внимание к поступающим со стороны делового сообщества предложениям. «Российские розничные инвесторы, доля которых в торгах на Московской бирже на сегодняшний день составляет до 80 процентов, получили возможность более удобного входа в акции "Транснефти". Расширение базы инвесторов в капитал компании, повышение доступности ее бумаг и открытость к обратной связи будут и в дальнейшем положительно влиять как на "Транснефть", так и на российский фондовый рынок в целом», — отметил он.

В прошлом году Сбер и «Транснефть» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны договорились о разработке и внедрении российских технологий для импортозамещения, в том числе платформенных и облачных решений, а также технологий управления большими данными.