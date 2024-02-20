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18:58, 20 февраля 2024Экономика

«Транснефть» увеличила число своих акций путем их дробления

«Транснефть» провела операции по дроблению своих акций, увеличив их число

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Транснефть» провела операции по дроблению своих акций, тем самым увеличив их число. Об этом сообщает ТАСС.

В итоге одна акция номинальной стоимостью один рубль была конвертирована в 100 акций той же категории номинальной стоимостью одна копейка каждая. Таким образом, количество обыкновенных акций «Транснефти» после дробления составит около 569,45 миллиона, привилегированных — порядка 155,49 миллиона. Ранее их число составляло около 5,6 и 1,5 миллиона соответственно.

Отмечается, что первым идею дробления привилегированных акций «Транснефти» предложил руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Это сделано с целью «повышения акционерной стоимости компании и ее инвестиционной привлекательности за счет снижения входного порога для инвестиций в ее акции».

Дмитриев рассказал, что в случае с дроблением акций «Транснефти» государство демонстрирует последовательность шагов по повышению инвестиционной привлекательности компании и внимание к поступающим со стороны делового сообщества предложениям. «Российские розничные инвесторы, доля которых в торгах на Московской бирже на сегодняшний день составляет до 80 процентов, получили возможность более удобного входа в акции "Транснефти". Расширение базы инвесторов в капитал компании, повышение доступности ее бумаг и открытость к обратной связи будут и в дальнейшем положительно влиять как на "Транснефть", так и на российский фондовый рынок в целом», — отметил он.

В прошлом году Сбер и «Транснефть» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны договорились о разработке и внедрении российских технологий для импортозамещения, в том числе платформенных и облачных решений, а также технологий управления большими данными.

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      Антон Похиляк
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