У ВСУ заметили редкий советский танк «Береза». Его вывели из эксплуатации в 1990-х

На вооружении ВСУ была замечена редкая модификация танка Т-80УД «Береза»

Редкий для Украины советский танк Т-80УД «Береза» заметили в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает «Российская газета». Известно, что в арсеналах Киева осталось всего несколько танков этой модификации.

Газета опубликовала ролик, сделанный украинскими военнослужащими. На кадрах продемонстрирована редкая машина, рядом с которой военные без оружия и средств защиты. Предположительно, видео было сделано на одном из тыловых полигонов.

Т-80УД «Береза» приняли на вооружение еще в 1987 году

Танки «Береза» производись для Советской армии в Харькове во второй половине 80-х годов. До распада СССР было выпущено около 800 таких машин. Большую часть партии направили в Кантемировскую и Таманскую дивизии. Доставшиеся Российской армии Т-80УД вывели из эксплуатации к середине 1990-х годов.

Известно, что Украина продала часть машин Пакистану. При этом изначально Киев отправил туда боевые машины, в одностороннем порядке приватизированные местными властями, хотя их производство было оплачено советским Минобороны. Помимо этого, были танки, которые находились в военных училищах, и те, что использовались для проведения испытаний. Большинство из них были неисправны.

Отмечается, что танки «Береза» отличаются от газотурбинных вариантов установкой двухтактного дизельного двигателя 6ТД мощностью 1000 лошадиных сил. Они получили гладкоствольную пушку калибра 125 миллиметров и пулеметы. Защищенность машины обеспечивает динамическая защита «Контакт-5».

Журналисты «РГ» пояснили, что из-за гигантских потерь на поле боя в подразделения ВСУ в данный момент идет все, что «имеет возможность хоть как-то перемещаться».

У ВСУ ранее была замечена пушка времен Сталина

Зенитную пушку КС-19 времен советского лидера Иосифа Сталина замечали в арсенале ВСУ в августе 2023 года. В сети были опубликованы кадры, на которых запечатлен выстрел из разработанного в 1940-х годах орудия, частично укрытого маскировочной сетью.

После выстрела пушка не вернулась в исходное положение, что свидетельствует о выходе из строя накатника, необходимого для возвращения откатных частей орудия. Известно, что КС-19 может использовать осколочно-фугасные, осколочные и бронебойно-трассирующие снаряды. Выпуск этого орудия прекратили в 1957 году.

В настоящее время ВСУ испытывают острую нехватку техники

В феврале латвийский наемник с позывным Призрак поделился с журналистами, что ВСУ несут большие потери, солдатам не хватает боеприпасов и обмундирования, а положение на фронте очень тяжелое. Он уточнил, что украинские бойцы испытывают острую нехватку тяжелой техники и артиллерии, а западные наемники стали все чаще покидать ряды украинской армии.

Фото: Yan Dorbronosov / Reuters

Проблемы с техникой подтвердил и главнокомандующий вооруженными силами страны Александр Сырский. Он признался, что армия действительно испытывает нехватку техники и боеприпасов. Сырский также отмечал, что Украина уже начала процесс перехода на собственное производство оружия, подчеркнув, что стране не следует ждать помощи от Запада.