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07:55, 20 февраля 2024Силовые структуры

Военных прокуроров попросили проверить чиновника МЧС после начала дела о хищении

Глава «НЦИ» попросил проверить замдиректора департамента МЧС

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Глава «Национального центра информатизации» («НЦИ») Константин Солодухин написал заявление в Следственный комитет (СК) и Главную военную прокуратуру с просьбой проверить заместителя директора Департамента информационных технологий и связи МЧС Дениса Кормакова, эксперта НИИ «Восход» Алексея Бабанина, сотрудника Центральной базы измерительной техники МЧС (ЦБИТ) Дмитрия Белоконева и некоторых других сотрудников этих организаций. Об этом сообщает РБК.

Солодухин просит проверить действия Кормакова, Бабанина и Белоконева по статьям о мошенничестве, превышении должностных полномочий и подделке документов. По его мнению, мужчины причинили ущерб бюджету, который оценивается в более чем 670 миллионов рублей.

Параллельно жалобы написал бывший сотрудник МЧС подполковник Сергей Колеганов. Он также просит проверить Кормакова и Бабанина

В 2020 году МЧС и «НЦИ» заключили контракт на проведение научно-исследовательских опытно-конструкторских работ (НИОКР) для системы «Безопасный город», стоимость которого была более 670 миллионов рублей. По версии следствия, во время его исполнения неустановленные лица обманули принимающих работу сотрудников МЧС и украли 670 миллионов рублей. Следователи считают, что исполнители не собирались проводить какие-либо работы, а сразу были нацелены на хищение денег.
СК возбудил уголовное дело по факту хищения.

Солодухин, в свою очередь, заявил, что с октября 2020 года по декабрь 2022 год МЧС не имел претензий к работам. По его словам, они появились только в декабре 2022 года, когда Кормаков занял должность заместителя руководителя Департамента информационных технологий и связи МЧС. До перехода в МЧС Кормаков работал в «НЦИ».

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