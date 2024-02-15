СК возбудил дело по факту хищения выделенных на «Безопасный город» денег

СКР возбудил дело из-за хищения 670 млн руб., выделенных на «Безопасный город»

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту хищения более 670 миллионов рублей, выделенных на научно-исследовательские опытно-конструкторские работы (НИОКР) для системы «Безопасный город». Об этом сообщает ТАСС.

Дело возбудили по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Потерпевшей стороной считается МЧС России.

В 2020 году МЧС и Национальный центр информатизации заключили контракт на проведение НИОКР более чем на 670 миллионов рублей. По версии следствия, во время его исполнения неустановленные лица обманули принимающих работу сотрудников МЧС и украли 670 миллионов рублей. Следователи считают, что исполнители не собирались проводить какие-либо работы, а сразу были нацелены на хищение денег.

Ранее Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении бизнесмена Александра Нусса по делу о хищении 1,4 миллиарда рублей и направила материалы дела в суд.