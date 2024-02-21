В Чили возобновят расследование смерти поэта Пабло Неруды

Суд в Чили постановил возобновить расследование по делу о смерти Пабло Неруды

Апелляционный суд в Сантьяго принял решение возобновить расследование по делу о смерти чилийского поэта, лауреата Нобелевской премии Пабло Неруды, скончавшегося в 1973 году. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, соответствующее постановление было вынесено после обращения родственников Неруды. Суд счел, что имеющиеся данные не являются исчерпывающими и убедительными. В связи с этим будет проведено расследование для выяснения деталей, которые помогут точно определить причины смерти поэта.

Эксперты отвергают версию об отравлении Пабло Неруды. По результатам исследования останков нобелевского лауреата, отравляющих веществ найдено не было.

Согласно официальной версии, причиной смерти Неруды стал рак, однако на протяжении многих лет в Чили ходили слухи, что поэта отравили.