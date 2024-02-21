Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:20, 21 февраля 2024Мир

В Германии вступление Украины в ЕС сравнили с морковкой для осла

Депутат бундестага Вейель сравнил вступление Украины в ЕС с морковкой для осла

Фото: Sebastian Willnow / Globallookpress.com

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) — это морковка, подвешенная перед ослом, поскольку Евросоюз не одобрит ее членство. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» заявил депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Харальд Вейель.

«Европейский союз подвесит возможность вступления в союз перед Украиной, как морковку перед ослом, но не отдаст ее», — сравнил депутат.

Вейель подчеркнул, что вступление Украины в Евросоюз обойдется Германии в десятки миллиардов ежегодно, а также превратит страны-участницы ЕС в чистых доноров.

Ранее депутат бундестага от «АдГ» Ойген Шмидт поднял в парламенте вопрос о проверке федеральным правительством использования поставленного Украине оружия по примеру США. Как уточнила парламентский статс-секретарь Минобороны Германии Симтье Меллер, Киев предоставил немецкому правительству всеобъемлющие гарантии окончательного местонахождения поставленных ФРГ вооружений.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      Евросоюз согласовал 13-й пакет санкций против России. В новый список попали 200 компаний и физлиц

      Россия начала поставки нефти Венесуэле

      Россиянин разместил комментарии и стал фигурантом дела о призывах к терроризму

      Названы важные действия для защиты данных при потере смартфона

      Россияне получат возможность устанавливать самозапрет на кредиты

      Автора хита «Медуза» отправили в рехаб после возвращения в Россию

      Число желающих вернуться на Украину беженцев за год снизилось вдвое

      Раскрыта долгосрочная опасность курения

      Глыба льда рухнула на девушку в центре Москвы

      Раскрыты действия ВСУ в районе Работино и Вербового

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше