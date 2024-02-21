В Германии вступление Украины в ЕС сравнили с морковкой для осла

Депутат бундестага Вейель сравнил вступление Украины в ЕС с морковкой для осла

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) — это морковка, подвешенная перед ослом, поскольку Евросоюз не одобрит ее членство. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» заявил депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Харальд Вейель.

«Европейский союз подвесит возможность вступления в союз перед Украиной, как морковку перед ослом, но не отдаст ее», — сравнил депутат.

Вейель подчеркнул, что вступление Украины в Евросоюз обойдется Германии в десятки миллиардов ежегодно, а также превратит страны-участницы ЕС в чистых доноров.

Ранее депутат бундестага от «АдГ» Ойген Шмидт поднял в парламенте вопрос о проверке федеральным правительством использования поставленного Украине оружия по примеру США. Как уточнила парламентский статс-секретарь Минобороны Германии Симтье Меллер, Киев предоставил немецкому правительству всеобъемлющие гарантии окончательного местонахождения поставленных ФРГ вооружений.