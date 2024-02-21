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14:12, 21 февраля 2024Бывший СССР

Молдавия решила расширить военное сотрудничество с Францией

Правительство Молдавии решило расширить военное сотрудничество с Францией

Фото: Yoan Valat / Reuters

Правительство Молдавии одобрило подписание соглашения о сотрудничестве в сфере обороны с Францией, решение было принято на заседании правительства, которое транслировалось в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), передает ТАСС.

«Договор призван расширить сотрудничество, которое основывалось на соглашении 1998 года. Новый документ открывает возможности для взаимодействия в таких сферах, как оборона, обучение персонала, участие в международных миссиях, контроль воздушного пространства, технологии и других», — заявил министр обороны Молдавии Анатолий Носатый.

Ранее стало известно, что ЕС выделил гуманитарную помощь Молдавии вместе с Украиной в размере 83 миллионов евро. 8 миллионов евро выделено на гуманитарные проекты в Молдавии, обеспечивающие адресную помощь наиболее уязвимым слоям населения.

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      Валентин Карант
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