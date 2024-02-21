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03:30, 21 февраля 2024Из жизни

Снятую в откровенном топе наркоторговку захотели забрать домой незнакомцы

Фото: Dom J / Shutterstock / Fotodom

В Гондурасе полиция опубликовала снимок наркоторговки, которую доставили в отделение в откровенном наряде. Об этом сообщает Daily Star.

28-летняя Хейди Уллоа была задержана 16 февраля в городе Сан-Педро-Сула, департамент Кортес. Полиция заявила, что она является членом картеля MS-13 и дважды задерживалась в 2022 году за преступления, связанные с торговлей наркотиками. На этот раз у нее обнаружили 120 пакетиков с запрещенным веществом.

Однако после последнего задержания молодую женщину прославило фото из полицейского отделения. На нем Уллоа запечатлена в сиреневых брюках и топе, который почти не прикрывает грудь.

Пользователи социальных сетей бросились наперебой восхищаться преступницей, а некоторые даже поинтересовались, какой залог ей назначен. «Я заплачу за нее залог, чтобы она жила со мной и больше никого не обижала», — написал один из комментаторов. «Подозреваемая прекрасна. Надеюсь ее скоро отпустят», — заявил другой.

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Впрочем, на женскую аудиторию наряд задержанной впечатления не произвел. «Сегодняшние женщины потеряли всякую ценность. Дайте ей то, что она заслужила, чтобы она усвоила урок. Поздравляю полицию», — высказалась одна из пользовательниц.

В феврале 2022 года в Великобритании задержали преступника, чье фото завирусилось в сети и свело с ума тысячи женщин. Благодаря привлекательной внешности мужчина мгновенно превратился в «самого сексуального преступника» Великобритании, а тысячи влюбленных женщин принялись осаждать страницу полицейского управления в сети, признаваясь в комментариях грабителю в любви.

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      Никита Савин
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