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10:57, 21 февраля 2024Среда обитания

Названы самые частые поломки электромобилей зимой

Автоэксперт Власов: электрокары могут ломаться от реагентов зимой

Фото: Frank Hoermann / Globallookpress.com

В условиях российской зимы аккумулятор электромобилей начинает работать менее эффективно и сокращается запас хода. Самые частые поломки таких машин при минусовых температурах перечислили опрошенные «Известиями» эксперты.

Технический директор сети Fit Service Алексей Рузанов пояснил, что в холода больше энергии тратится на обогрев машины, поэтому она способна проехать меньшие расстояния.

Кроме того, электрокары могут ломаться из-за реагентов на дороге — от этого страдает электрика и металл, предупредил эксперт «Открытие Авто» Сергей Власов. «Из-за перепадов температуры батарея машины может вздуться и даже загореться», — добавил специалист.

У электромобилей и машин с двигателями внутреннего сгорания есть и общие проблемы. Например, обмерзание замков, дверных ручек, стеклоподъемников и падение заряда в обычном аккумуляторе, который питает бортовую электрику, подчеркнул главный редактор российского электромобильного портала EV-Start Руслан Тарасов.

Ранее эксперты оценили способность китайских автомобилей пережить российскую зиму. По словам специалистов, сейчас такие машины стали устойчивыми к морозам и реагентам на дорогах. Однако для этого они требуют специального ухода.

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      Нина Ташевская
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