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10:33, 21 февраля 2024Россия

Подхватившей простуду россиянке за месяц до родов посоветовали пить чай

Простывшей за месяц до родов жительнице Геленджика врач посоветовал пить чай

Фото: David Mao / Unsplash

Жительнице Геленджика, которая подхватила простуду за месяц до родов, врач вместо госпитализации посоветовал пить чай с лимоном. Об этом рассказал Telegram-каналу Kub Mash муж россиянки.

Он отметил, что супруга обратилась в поликлинику с жалобами на тяжелый кашель и высокую температуру. Ей назначили лекарства, но стало только хуже, после чего она пришла снова в медучреждение. Родственники россиянки отметили, что ее снова отправили домой, рекомендовав полоскать горло и пить горячий чай, поскольку побоялись назначать до родов другие препараты. Последовать совету женщина успела частично — у нее отошли воды на три недели раньше срока.

Малыш родился с пневмонией, его мать в бессознательном состоянии подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с тем же диагнозом. Ребенка оставили в больнице в Геленджике, недавнюю роженицу санавиацией доставили в Краснодар в тяжелом состоянии.

В ситуации начали разбираться представители краевого управления Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что в Белорецком районе Башкирии автомобиль с россиянкой, которая поехала на роды, застрял на нечищеной дороге.

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      Анна Щербакова
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