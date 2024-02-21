Подхватившей простуду россиянке за месяц до родов посоветовали пить чай

Простывшей за месяц до родов жительнице Геленджика врач посоветовал пить чай

Жительнице Геленджика, которая подхватила простуду за месяц до родов, врач вместо госпитализации посоветовал пить чай с лимоном. Об этом рассказал Telegram-каналу Kub Mash муж россиянки.

Он отметил, что супруга обратилась в поликлинику с жалобами на тяжелый кашель и высокую температуру. Ей назначили лекарства, но стало только хуже, после чего она пришла снова в медучреждение. Родственники россиянки отметили, что ее снова отправили домой, рекомендовав полоскать горло и пить горячий чай, поскольку побоялись назначать до родов другие препараты. Последовать совету женщина успела частично — у нее отошли воды на три недели раньше срока.

Малыш родился с пневмонией, его мать в бессознательном состоянии подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с тем же диагнозом. Ребенка оставили в больнице в Геленджике, недавнюю роженицу санавиацией доставили в Краснодар в тяжелом состоянии.

В ситуации начали разбираться представители краевого управления Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что в Белорецком районе Башкирии автомобиль с россиянкой, которая поехала на роды, застрял на нечищеной дороге.