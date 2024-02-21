Представитель Киркорова отреагировала на обвинения Костюшкина в краже образа

Пресс-секретарь Киркорова посмеялась над обвинениями Костюшкина в краже образа

Пресс-секретарь эстрадного певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская отреагировала на обвинения экс-солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина в краже его образа поп-королем. Своим мнением она поделилась в разговоре с News.ru.

Представитель исполнителя, смеясь, призналась в том, что ей ничего неизвестно о конфликтной ситуации. «Вряд ли мы будем комментировать. Просто интересно, что там повыходило», — отметила собеседница издания.

Ранее Костюшкин назвал плагиатом образ, в котором его коллега появился на шоу «Маска». Поп-король надел черный парик и очки для зрения. «Я десять лет создавал "Виталика", и на тебе — он взял и все украл. Филипп, встретимся в суде», — заявил экс-солист группы «Чай вдвоем».