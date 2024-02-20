Экс-солист группы «Чай вдвоем» обвинил Киркорова в краже образа

Экс-солист группы «Чай вдвоем» Костюшкин обвинил Киркорова в краже образа

Экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин обвинил российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова в краже образа. Об этом он написал на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Я десять лет создавал "Виталика", и на тебе — он взял и все украл. Филипп, встретимся в суде», — заявил исполнитель. Костюшкин назвал плагиатом образ, в котором поп-исполнитель появился на шоу «Маска». Музыкант надел черный парик и очки для зрения.

Ранее сообщалось, что в сети раскритиковали смену имиджа Киркорова словами «похож на девочку».

16 февраля украинская артистка и автор песни «Снег» Ирина Билык раскритиковала Киркорова за исполнение ее композиции во время визита в Донецкую народную республику.