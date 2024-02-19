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12:51, 19 февраля 2024Ценности

В сети раскритиковали новый имидж Киркорова словами «похож на девочку»

Кадр: Telegram-канал «Звездач»

В сети раскритиковали смену имиджа российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова словами «похож на девочку». Соответствующие кадры и комментарии опубликованы на YouTube-канале шоу «Маска».

На размещенных кадрах 56-летний певец предстал в роли жюри в новом образе. Так, артист позировал на камеру в полосатом костюме, состоящем из пиджака и брюк. Помимо этого, Киркоров снялся в новом выпуске программы с темными волосами и укладкой. В качестве аксессуаров он выбрал очки с черной оправой.

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Поклонники не оценили внешний вид Киркорова, о чем написали в комментариях под видео. «Киркоров решил примерить на себя роль мальчика отличника», «Радует, что Киркоров выглядит, как мужик. И прическа а-ля Юдашкин», «Все нормально, Киркоров даже верхнюю пуговицу застегнул на рубашке. Они, чай, и дома не раздеваются, наверное», «Почему-то и в нормальном образе Фил вызывает только отвращение у меня», «Киркоров на девочку-подростка похож», — высказались они.

В декабре 2023 года Филиппа Киркорова заметили в клинике на фоне слухов о загноении ягодиц. По данным Shot, в тот момент прием проводил пластический хирург Рауф Гайнуллин, который работает с методиками интимной пластики.

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      Екатерина Ештокина
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