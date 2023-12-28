Филиппа Киркорова заметили в клинике на фоне слухов о загноении ягодиц

Российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова заметили выходящим из московской клиники на фоне слухов о загноении ягодиц после операции у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Shot.

В размещенном ролике видно, как артист выходит из медицинского центра, расположенного на Пресне, и садится в машину. По данным Shot, в тот момент прием проводил пластический хирург Рауф Гайнуллин, который работает с методиками интимной пластики и глютеопластикой.

При этом в сети появилось аудиосообщение (подлинность не подтверждена), в котором женщина, представившаяся бывшей медсестрой клиники Хайдарова, заявляет, что у Киркорова началось загноение после установки имплантов в ягодицы.

Супруга Хайдарова, в свою очередь, утверждает, что в действительности у певца нет проблем после хирургического вмешательства. По ее словам, Киркоров готовится к новой операции у хирурга.

Директор Киркорова отказался комментировать, что певец делал в другой клинике.

Ранее в декабре Филипп Киркоров ответил на слухи о новой пластике фразой «все натуральное». Журналисты заподозрили 56-летнего артиста в очередном хирургическом вмешательстве.