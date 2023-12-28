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12:53, 28 декабря 2023Ценности

Филиппа Киркорова заметили в клинике на фоне слухов о загноении ягодиц

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова заметили выходящим из московской клиники на фоне слухов о загноении ягодиц после операции у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Shot.

В размещенном ролике видно, как артист выходит из медицинского центра, расположенного на Пресне, и садится в машину. По данным Shot, в тот момент прием проводил пластический хирург Рауф Гайнуллин, который работает с методиками интимной пластики и глютеопластикой.

При этом в сети появилось аудиосообщение (подлинность не подтверждена), в котором женщина, представившаяся бывшей медсестрой клиники Хайдарова, заявляет, что у Киркорова началось загноение после установки имплантов в ягодицы.

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Супруга Хайдарова, в свою очередь, утверждает, что в действительности у певца нет проблем после хирургического вмешательства. По ее словам, Киркоров готовится к новой операции у хирурга.

Директор Киркорова отказался комментировать, что певец делал в другой клинике.

Ранее в декабре Филипп Киркоров ответил на слухи о новой пластике фразой «все натуральное». Журналисты заподозрили 56-летнего артиста в очередном хирургическом вмешательстве.

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      Екатерина Ештокина
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