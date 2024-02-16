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12:18, 16 февраля 2024Культура

Украинская артистка раскритиковала спевшего ее песню в ДНР Киркорова

Артистка из Украины Билык назвала спевшего ее песню Киркорова «гением срама»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Украинская артистка и автор песни «Снег» Ирина Билык раскритиковала эстрадного певца Филиппа Киркорова за исполнение ее композиции во время визита в Донецкую народную республику. Своим мнением она поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнительница опубликовала стихотворение, в котором назвала артиста «гением срама и наготы», а также обвинила в продаже «души дьяволу». Помимо этого, она заявила, что Киркоров «поглумился над Украиной».

Ранее Киркоров спел песню Билык перед ранеными бойцами специальной военной операции во время визита в Горловку.

На это обратила внимание журналистка донецкого издания, которая также напомнила, что 2018 году во время концерта во Львове автор композиции, находясь под давлением радикальных активистов, назвала Россию агрессором и заявила, что «Крым должен принадлежать Украине».

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      Анастасия Астахова
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