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15:58, 21 февраля 2024Культура

Режиссер Грета Гервиг стала женщиной года по версии Time

Режиссер фильма «Барби» Грета Гервиг стала женщиной года по версии Time

Фото: Fred Duval / Globallookpress.com

Режиссер фильма «Барби» Грета Гервиг стала женщиной года по версии журнала Time. Об этом говорится на сайте издания.

«За прошедший год было мало более впечатляющих творческих достижений, чем "Барби" Греты Гервиг, фильм, который, опровергая давние гендерные стереотипы, собрал в прокате более 1,4 миллиарда долларов и сделал ее единственным режиссером, чьи первые три сольных фильма были номинированы на лучшую картину на "Оскаре"», — говорится в посвященной женщинам года статье.

Гервиг появится на мартовской обложке журнала. Помимо нее, в список женщин года попали американский экономист Клаудия Голдин, ученый-медик Марлена Фейзо, теннисистка Кори Гауфф, иракская правозащитница Надя Мурад и другие. Все они примут участие в ежегодном гала-концерте Time в Лос-Анджелесе в начале марта в честь открытия Месяца женской истории.

Ранее режиссера «Барби» назначили председателем жюри 77-го Каннского кинофестиваля.

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      Мария Рюрикова
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