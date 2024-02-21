Российский таксист отказался везти инвалида в больницу

В Норильске таксист отказался везти инвалида в больницу, мужчина умер

В Норильске следователи возбудили уголовное дело после отказа таксиста везти инвалида в больницу. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Дело завели по статье о ненадлежащем оказании услуг. Личность водителя установлена, им оказался 50-летний житель Норильска.

По версии следствия, утром 16 февраля таксист высадил из автомобиля 62-летнего инвалида и его жену. Пара заказала другое такси, в котором мужчине уже стало плохо. В больнице с ним провели реанимационные мероприятия, которые не дали результатов. Мужчине посмертно поставили диагноз «острая коронарная недостаточность».

Супруга заявила, что в первом такси она села на переднее сиденье автомобиля, однако водитель потребовал пересесть на заднее. Тогда возник конфликт, в результате которого таксист, применяя физическую силу, заставил супругов выйти из машины.

Ранее в Астрахани бдительный таксист помог задержать россиянина, подозреваемого в жестокой расправе над 48-летней сожительницей.