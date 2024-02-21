Россиянина нашли в морге после вечеринки у вернувшегося с СВО друга

«Осторожно, новости»: магнитогорца нашли в морге после вечеринки у друга с СВО

Жителя Магнитогорска Челябинской области нашли в морге после вечеринки у друга-участника специальной военной операции (СВО), который вернулся в отпуск. Об этом сообщила Telegram-каналу «Осторожно, новости» супруга россиянина.

Она отметила, что 34-летний мужчина — отец троих несовершеннолетних детей, больше 10 лет отработал электрогазосварщиком, его хвалили начальники.

В ночь на 14 февраля магнитогорец отправился в банный комплекс «Русские усадьбы», чтобы отпраздновать возвращение товарища-военнослужащего.

Утром врачи зафиксировали у мужчины травматический отек и гематомы, спасти его не удалось. Жена предположила, что жителя Магнитогорска могли жестоко избить гости бойца СВО.

Следователь же заявил семье, что мужчина перебрал с алкоголем и у него не выдержало сердце.

Супруга магнитогорца обратилась в прокуратуру, после этого следователя поменяли. Последний пообещал разобраться в обстоятельствах случившегося и привлечь виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Невинномысске избили участника спецоперации на костылях возле одного из баров.