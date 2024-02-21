В Германии заявили об ущербе ЕС от импорта украинского зерна

Депутат бундестага Прочка: было бы ошибкой наводнять рынок ЕС импортом с Украины

Импорт аграрной продукции с Украины наносит ущерб сельскому хозяйству Европейского союза (ЕС). Об этом корреспонденту «Ленты.ру» заявил депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Стефан Прочка.

«Было бы ошибкой, если бы мы продолжали наводнять европейские рынки сельскохозяйственным импортом с Украины. Возникающее в результате массовое ценовое давление наносит ущерб отечественному сельскому хозяйству, которое совершенно не может конкурировать с этими демпинговыми ценами», — констатировал он.

По словам депутата, транзит должен быть разрешен только для того, чтобы украинское зерно действительно попадало в голодающие африканские страны, где оно крайне необходимо. Таким образом получится снизить миграционное давление из Африки, которое остается слишком высоким.

Ранее Прочка поднял вопрос о введении ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. По словам парламентского статс-секретаря при Министерстве сельского хозяйства ФРГ Офелии Ник, предложение Еврокомиссии о введении ограничений находится на рассмотрении федерального правительства Германии.