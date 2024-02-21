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16:42, 21 февраля 2024Ценности

В Китае начали продавать кофе со вкусом свинины

CNN: в китайском Starbucks начали продавать кофе со вкусом тушеной свинины

Фото: Martin Bertrand / Globallookpress.com

Китайский Starbucks начал продавать кофе со вкусом свинины в честь лунного Нового года. Об этом сообщает CNN.

В меню кофейни появился напиток, состоящий из эспрессо, молока и соуса из свинины, а также добавки со вкусом тушеной свинины. Кроме того, для украшения кофе используется мясо свиной грудки. Стоимость новой позиции из ассортимента составила 68 юаней (886 рублей).

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Представители компании объяснили, что упомянутый напиток привносит в кофе «традиционные новогодние обычаи» и создает «неожиданный пикантный и сладкий вкус». «Для процветания в новом году нужно есть мясо», — говорится в заявлении популярной кофейни.

Ранее в феврале диетолог Елена Соломатина посоветовала включить кофе в диету для худеющих. По ее словам, за счет того что напиток способствует выработке гормона счастья серотонина, он придает энергии, повышает настроение и избавляет от необходимости съесть сладкий батончик или иной калорийный продукт.

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      Карина Черных
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