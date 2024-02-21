В Китае начали продавать кофе со вкусом свинины

CNN: в китайском Starbucks начали продавать кофе со вкусом тушеной свинины

Китайский Starbucks начал продавать кофе со вкусом свинины в честь лунного Нового года. Об этом сообщает CNN.

В меню кофейни появился напиток, состоящий из эспрессо, молока и соуса из свинины, а также добавки со вкусом тушеной свинины. Кроме того, для украшения кофе используется мясо свиной грудки. Стоимость новой позиции из ассортимента составила 68 юаней (886 рублей).

Представители компании объяснили, что упомянутый напиток привносит в кофе «традиционные новогодние обычаи» и создает «неожиданный пикантный и сладкий вкус». «Для процветания в новом году нужно есть мясо», — говорится в заявлении популярной кофейни.

Ранее в феврале диетолог Елена Соломатина посоветовала включить кофе в диету для худеющих. По ее словам, за счет того что напиток способствует выработке гормона счастья серотонина, он придает энергии, повышает настроение и избавляет от необходимости съесть сладкий батончик или иной калорийный продукт.