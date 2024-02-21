Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
09:27, 21 февраля 2024Экономика

В Китае прокомментировали сообщения о прекращении приема платежей из России

РИА Новости: Bank of China в Пекине принимает платежи из РФ в рублях и юанях

Фото: Florence Lo / Reuters

В китайском Bank of China заявили, что продолжают принимать платежи от российских компаний в рублях и юанях, сообщает РИА Новости.

«Здесь, в Пекине, мы пока можем принимать платежи», — прокомментировала сотрудница кредитной организации.

Ранее «Известия» написали, что три из четырех крупнейших банков Китая перестали сотрудничать с подсанкционными россиянами. Проблемы с транзакциями связывают с риском ввода ограничений со стороны США.

На этой неделе также стало известно, что крупные банки в ОАЭ, опасаясь вторичных санкций, начали ограничивать работу с клиентами из России. Эксперты допускают, что проблемы с расчетами могут распространиться даже на такие пока не затронутые санкционным давлением страны как Узбекистан, Киргизия и Оман.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      В Крыму призвали денонсировать договор с Германией от 1990 года. Что не устраивает немецкую общину полуострова?

      «Британский совет» вел разведку в Херсонской области в интересах Киева

      В российском регионе четыре человека пострадали при обрушении портового крана

      В Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры

      Британский миллиардер стал совладельцем «Манчестер Юнайтед»

      Инстасамка выпустит кавер на хит Кати Лель «Мой мармеладный»

      Apple вернула лидерство на европейском рынке смартфонов

      Последствия разведения признанного наркотиком цветка попросили объяснить

      Информатор ФБР по делу Хантера Байдена заявил о связах с российской разведкой

      На Урале нашли виновного в организации БДСМ-вечеринки в Окружном доме офицеров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше