В Китае прокомментировали сообщения о прекращении приема платежей из России

РИА Новости: Bank of China в Пекине принимает платежи из РФ в рублях и юанях

В китайском Bank of China заявили, что продолжают принимать платежи от российских компаний в рублях и юанях, сообщает РИА Новости.

«Здесь, в Пекине, мы пока можем принимать платежи», — прокомментировала сотрудница кредитной организации.

Ранее «Известия» написали, что три из четырех крупнейших банков Китая перестали сотрудничать с подсанкционными россиянами. Проблемы с транзакциями связывают с риском ввода ограничений со стороны США.

На этой неделе также стало известно, что крупные банки в ОАЭ, опасаясь вторичных санкций, начали ограничивать работу с клиентами из России. Эксперты допускают, что проблемы с расчетами могут распространиться даже на такие пока не затронутые санкционным давлением страны как Узбекистан, Киргизия и Оман.