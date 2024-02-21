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23:10, 21 февраля 2024Россия

В России заявили об исчерпании ЕС санкционных возможностей

Сенатор Шендерюк-Жидков: ЕС исчерпал санкционные возможности против России

Фото: Pixabay

Заместитель главы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков рассказал, что Европейский союз (ЕС) на сегодняшний день исчерпал санкционные возможности. Он указал на то, что теперь организация занимается расширением персональных ограничений, сообщает РИА Новости.

«Тот факт, что 13-й пакет фактически свелся к персональным ограничениям, говорит о том, что ЕС полностью исчерпал свои санкционные возможности», — заявил сенатор.

По его словам, первые пакеты санкций были заранее продуманы и подготовлены, а теперь в связи с неспособностью расширять ограничения в отношении России объявляются отдельные ограничения для физических и юридических лиц.

Ранее глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер, говоря о дальнейших американских санкциях в отношении России, указал на то, что они будут идти в том же направлении, что и ранее. Помимо этого, представитель внешнеполитического ведомства США уточнил, что против Москвы готовится мощный пакет дополнительных ограничений.

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      Марина Совина
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