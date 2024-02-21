Зеленского предупредили об угрозе из-за потери Авдеевки

Автор Advance Марьянович: Зеленскому грозит смещение из-за падения Авдеевки

Потеря Авдеевки может привести к государственному перевороту на Украине и дает России возможность для решающего наступления, предупредил обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович.

Он предупредил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит смещение, ему «придется что-то менять, а иначе определенные силы внутри самой Украины поменяют его».

Как считает автор материала, украинскому президенту придется еще больше запугивать западных доноров «российской угрозой» Европе, однако они найдут способ откреститься от любых обвинений в поражении Украины.

Марьянович выразил уверенность в том, что после поражения в Авдеевке Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратились в «легкую цель» для масштабного наступления российской армии. В Москве, по его словам, воспользуются упадком украинской армии для дальнейшего быстрого продвижения.

17 февраля Россия взяла под контроль город Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Как доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ.