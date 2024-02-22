Медведев назвал один из сценариев третьей мировой войны

Медведев: попытки Запада принудить РФ к миру могут привести к третьей мировой

Попытки Запада принудить Москву к миру на условиях Киева, в числе которых есть пункт о передаче Украине закрепленных в российской конституции возвращенных территорий, могут привести к полноценной третьей мировой войне и катастрофе. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

Медведев отметил, что существенная часть западных аналитиков кулуарно уже сигнализируют западным представителям о невозможности победы России в военном отношении, хотя публично до сих пор вынуждены транслировать «политическую пургу о том, как Запад не должен допустить победы России в этой войне».

«Это что значит "не допустить победы" [Москвы]? На тех условиях, на которых говорит Киев? То есть забрать у России наши территории, которые включены в конституцию Российской Федерации в результате референдума и присоединенные наши новые земли, наши вернувшиеся в Россию субъекты Федерации? Понятно, это мировая катастрофа, это настоящая, полноценная третья мировая война», — резюмировал бывший президент.

В октябре прошлого года Медведев прокомментировал два предложения от союзников Киева по помощи украинской армии и пришел к выводу, что подобные инициативы толкают Россию к началу третьей мировой войны, а также назвал недоумками западных политиков, которые предлагают новые инициативы по поддержке Вооруженных сил Украины.

