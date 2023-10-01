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10:43, 1 октября 2023Россия

Медведев сообщил о толкающих Россию к третьей мировой войне недоумках

Медведев заявил о недоумках среди западных политиков, которые толкают РФ к войне

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал недоумками западных политиков, которые предлагают новые инициативы по поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий пост появился в Telegram бывшего российского президента.

Медведев заявил, что в западных странах растет «количество руководящих идиотов». Он прокомментировал два предложения от союзников Киева по помощи украинской армии и пришел к выводу, что подобные инициативы толкают Россию к началу третьей мировой войны.

Первая инициатива — решение Британии перенести курсы подготовки украинских солдат на территорию Украины. Медведев назвал главу Минобороны королевства новоиспеченным кретином, а британских инструкторов, которые прибудут на Украину, легальной целью для Вооруженных сил России.

Инициатива председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман также попала под критику Медведева. Немецкий политик предложила поставить Киеву крылатые ракеты Taurus как можно скорее. В ответ на это бывший российский президент назвал ее дурой с труднопроизносимой фамилией. «Ну в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву», — отметил Медведев.

Ранее Медведев высказался о сроках окончания СВО. Боевые действия на территории Украины будут продолжаться до уничтожения нацистского режима, заявил он.

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