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13:00, 22 февраля 2024Мир

Медведев посоветовал Боррелю готовиться к земле

Медведев посоветовал Боррелю «готовиться к земле» вместо обсуждения санкций
СюжетСанкции против России:

Фото: Globallookpress.com

Глава евродипломатии Жозеп Боррель должен «готовиться к земле» вместо обсуждения санкций против России. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

Медведев прокомментировал заявления Борреля о новых санкциях против России за якобы нарушения прав человека. Он отметил, что подобные высказывания уже давно превратились в пропаганду.

«Уж не ему об этом рассуждать. Я бы на его месте вообще к земле готовился, имея в виду его почтенный возраст», — заявил Медведев. Он посоветовал главе дипломатии ЕС позаботиться об именных стипендиях в свою честь в университетах Мадрида вместо предложений называть санкционные режимы в честь незнакомых ему людей.

Ранее Медведев заявил об исчезновении в Европе лидеров со своей позицией. По словам заместителя председателя Совбеза, у предыдущего поколения европейских политиков была внутренняя сила возражать по важным для их стран вопросам.

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      Юрий Леонов
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