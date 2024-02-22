Медведев посоветовал Боррелю «готовиться к земле» вместо обсуждения санкций

Глава евродипломатии Жозеп Боррель должен «готовиться к земле» вместо обсуждения санкций против России. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

Медведев прокомментировал заявления Борреля о новых санкциях против России за якобы нарушения прав человека. Он отметил, что подобные высказывания уже давно превратились в пропаганду.

«Уж не ему об этом рассуждать. Я бы на его месте вообще к земле готовился, имея в виду его почтенный возраст», — заявил Медведев. Он посоветовал главе дипломатии ЕС позаботиться об именных стипендиях в свою честь в университетах Мадрида вместо предложений называть санкционные режимы в честь незнакомых ему людей.

Ранее Медведев заявил об исчезновении в Европе лидеров со своей позицией. По словам заместителя председателя Совбеза, у предыдущего поколения европейских политиков была внутренняя сила возражать по важным для их стран вопросам.