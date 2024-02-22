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19:48, 22 февраля 2024Мир

Медведев рассказал об источнике силы США

Медведев заявил, что сила США кроется в сильном государственном аппарате

Фото: Unsplash

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, в чем он видит сильную сторону Америки. По мнению Медведева, сила США кроется в сильном государственном аппарате. Соответствующее заявление он сделал на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

Когда говорят о глубинном государстве, если не брать всякие дурацкие теории, а говорить по-серьезному, то глубинное государство — это просто очень сильный государственный аппарат на среднем уровне, которому безразлично, кто стоит у власти: демократ или республиканец, смешной дед, который забывает фамилии лидеров других стран, или вполне крепкий руководитель. Этот государственный аппарат всех держит в руках

Дмитрий Медведевзаместитель председателя Совбеза России

Медведев также заявил, что создание сильного государственного аппарата является трудной задачей, за выполнение которой Соединенные Штаты следует уважать. При этом политик отметил, что даже сильный государственный аппарат не способен полностью решить проблемы, источником которых может стать некомпетентное руководство.

В том же интервью Медведев допустил создание нового государства на месте США из-за возможного раскола страны.

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      Елизавета Мытарева
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