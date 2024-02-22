Медведев допустил создание нового государства на месте США из-за раскола страны

На месте США может возникнуть новое государство из-за ценностного раскола между сторонниками Демократической и Республиканской партий. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

Политик прокомментировал высказывание о возможности в будущем договора о дружбе между Техасской народной республикой и Донецкой народной республикой. По его мнению, если раньше можно было говорить о единой позиции американской политической элиты, сейчас такое невозможно.

«Произошел такой раздел ценностный, если хотите, даже цивилизационный, между частями Америки (...). Дело не в разнице в идеологии, а в том, что они друг друга не слышат и даже ненавидят», — заявил Медведев. Он допустил, что в результате на территории США может быть создано новое государство. При этом зампред Собвеза подчеркнул, что для России предпочтительнее спокойная ситуация в стране, поскольку Америка остается важнейшим мировым игроком.

Ранее Медведев предрек образование Техасской народной республики из-за конфронтации с федеральными властями США. По его мнению, Америка может столкнуться с более разрушительным противостоянием, чем Гражданская война в США во второй половине XIX века.