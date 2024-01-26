Медведев предрек образование Техасской народной республики

Медведев назвал все более реалистичным образование Техасской Народной Республики

Образование Техасской народной республики становится все более реальным. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Как сообщил Медведев, его шутливое прошлогоднее предсказание начинает сбываться, и федеральные власти США рискуют довести население Техаса до белого каления, что может вылиться в реальное противостояние.

«Америка может столкнуться с неразрешимым конституционным кризисом и надолго погрузиться в пучину нового, возможно, еще более разрушительного (чем гражданская война в США во второй половине XIX века — прим. «Ленты.ру») гражданского противостояния», — предрек зампред Совбеза.

Отдельно Медведев отметил, что во время такого противостояния другим западным странам не останется ничего, кроме как, затаив дыхание, со «страхом смотреть на американский бардак».

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт заявил о намерении защитить штат от нелегальных мигрантов в обход одобрения со стороны федеральных властей и президента США Джо Байдена.