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14:34, 22 февраля 2024Россия

Минобороны заявило об ударе по пусковой установке ракетного комплекса Patriot

МО: ВС России поразили пусковую установку ракетного комплекса ВСУ Patriot

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России поразили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что цель удалось поразить оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Они же нанесли удары по живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины в 114-ти районах боевых действий.

Помимо этого, средства противовоздушной обороны (ПВО) в зоне СВО уничтожили 95 беспилотников. Их поразили в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях.

Ранее в оборонном ведомстве отчитались, что средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29. Борт воздушных сил Украины удалось поразить в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области.

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      Анастасия Шейкина
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