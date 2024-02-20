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14:18, 20 февраля 2024Россия

Минобороны заявило об уничтожении украинского МиГ-29 средствами ПВО

МО: в районе Белозерки Херсонской области средствами ПВО сбит украинский МиГ-29
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет МиГ-29. Об этом журналистам заявили в Минобороны.

Там уточнили, что самолет воздушных сил Украины удалось поразить в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области. Силы ПВО также перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow и управляемую ракету зенитно-ракетной системы Patriot.

Помимо этого, за минувшие сутки в зоне проведения спецоперации российские военные уничтожили 124 беспилотных летательных аппарата противника. Их поразили в Запорожской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

До этого оборонное ведомство отчитывалось о поражении МиГ-29 15 февраля. Тогда самолет поразили в районе города Краматорск в ДНР.

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      Анастасия Шейкина
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