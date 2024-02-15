Минобороны заявило о поражении украинского МиГ-29 средствами ПВО

Минобороны: средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Краматорска в ДНР

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет МиГ-29. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что силы ПВО поразили украинский самолет в районе города Краматорск в Донецкой народной республике (ДНР). Они также перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и американскую авиабомбу JDAM.

В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении 95 украинских беспилотников в ДНР, Луганской народной республике (ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях.