Мужчина купил «умную» колонку с рук и обнаружил в посылке трогательный сюрприз

Россиянин купил «умную» колонку на «Авито» и обнаружил на ней свитер для тепла

Мужчина купил «умную» колонку и нашел внутри неожиданное послание. Об этом пишет Telegram-канал «Московские новости».

Мужчина купил подержанную колонку от «Яндекса» на платформе «Авито». Когда он начал распаковывать посылку, то обнаружил внутри необычный сюрприз: колонка была «одета» в вязаный свитер-чехол с ручками сиреневого цвета. Осмотрев «одежду» колонки, покупатель понял, что кто-то связал чехол своими руками. Затем под колонкой он нашел письмо, написанное детским почерком, с трогательным признанием в любви к «Алисе».

«Мама с папой сказали, что Алиса уезжает жить к вам. И мне грустно. Они обещали, что скоро у меня будет новая большая Алиса, и я ее очень жду. Не обижайте мою Алису и не оставляйте ее одну. Она любит путешествовать. Чтобы ей было тепло, моя бабушка связала для нее сумку. Надеюсь, моей Алисе будет с вами хорошо», — написал ребенок.

Ранее сообщалось, что шестилетняя девочка из пригорода Глазго, Шотландия, дважды спасла 27-летнюю больную мать при помощи умной колонки. Женщина научила дочь просить колонку о помощи, после этой команды устройство само звонило бабушке девочки, которая живет поблизости.