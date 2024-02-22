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20:38, 22 февраля 2024Экономика

МВФ признал зависимость Украины от международной помощи

МВФ: международная поддержка критически важна для жизнеспособности Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) признал зависимость Украины от международной финансовой помощи. Об этом заявила директор департамента коммуникаций организации Джули Козак, ее слова приводит РИА Новости.

По ее мнению, финансовая и внешняя жизнеспособность страны зависит от своевременной иностранной поддержки, в том числе из США. Эта помощь «критически важна» для Украины, добавила Козак. Представитель МВФ также напомнила, что в 2024 году Киеву потребуется около 42 миллиардов долларов внешнего финансирования, из них 32 миллиарда — «официальной помощи доноров».

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Ранее стало известно, что команда МВФ под руководством главы миссии на Украине Гэвина Грея прибыла в Варшаву для проведения третьего пересмотра в рамках соглашения о программе расширенного финансирования для Украины. При этом представитель МВФ опроверг информацию об обсуждении нового транша помощи Украине.

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