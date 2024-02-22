МВФ признал зависимость Украины от международной помощи

МВФ: международная поддержка критически важна для жизнеспособности Украины

Международный валютный фонд (МВФ) признал зависимость Украины от международной финансовой помощи. Об этом заявила директор департамента коммуникаций организации Джули Козак, ее слова приводит РИА Новости.

По ее мнению, финансовая и внешняя жизнеспособность страны зависит от своевременной иностранной поддержки, в том числе из США. Эта помощь «критически важна» для Украины, добавила Козак. Представитель МВФ также напомнила, что в 2024 году Киеву потребуется около 42 миллиардов долларов внешнего финансирования, из них 32 миллиарда — «официальной помощи доноров».

Ранее стало известно, что команда МВФ под руководством главы миссии на Украине Гэвина Грея прибыла в Варшаву для проведения третьего пересмотра в рамках соглашения о программе расширенного финансирования для Украины. При этом представитель МВФ опроверг информацию об обсуждении нового транша помощи Украине.