Нежелание Германии поставлять ракеты Taurus Украине объяснили

Политолог Асафов заявил о неоднородности взглядов в Германии

Нежелание Германии поставлять ракеты Taurus Украине может объясняться неоднородностью взглядов в политических силах страны, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов. Он добавил, что видит перспективы восстановления отношений Москвы и Берлина в случае изменения позиции США.

«Мы знаем, что есть разные политические силы и воззрения. Многие политики ориентируются не только на "единственно правильное" мнение Запада. Но, учитывая, что субъектность Германии достаточно ограничена, не думаю, что отказ Бундестага голосовать за передачу ракет Taurus Украине как-то повлияет на конечное решение», — сказал Асафов.

Тем не менее, по его словам, общественные оценки не только в Германии, но и в других западных странах меняются: отмечается снижение интереса к теме украинского конфликта, усталость от его продолжения. Но пока это не может оказать существенного влияния на политику европейских государств.

«Я думаю, восстановление отношений России с этими странами неизбежно. Вопрос только в том, что должен будет произойти еще целый ряд событий, связанных с изменением позиции американцев, ведь Германия не субъектна. Если изменение этой позиции произойдет, например, после выборов в США или ввиду каких-то еще причин, возможно налаживание отношений», — заключил политолог.

Ранее Бундестаг проголосовал против проекта резолюции о передаче крылатых ракет Taurus Украине. Инициативу поддержали 182 депутата, против выступили 480 парламентариев.