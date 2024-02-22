Плакат с немецким танком Leopard заметили у российского военкомата

В Кирове возле военкомата заметили плакат с немецким танком Leopard

В Кирове возле военкомата на улице МОПРа заметили плакат с призывом на службу по контракту, на котором изображен немецкий танк Leopard. Фото, сделанные местными жителями, разместил паблик «Киров без цензуры» в соцсети «ВКонтакте».

На снимках видно, что плакат, большую часть которого занимает фотография стоящего на вооружении НАТО и Вооруженных сил Украины (ВСУ) танка, установлен в нескольких метрах от входа в военный комиссариат.

Представители военкомата в беседе с «Подъемом» отказались давать информацию о ситуации. «Не надо из мухи слона делать», — заявил собеседник издания.

Ранее в Азовском районе Ростовской области захотели установить памятник бойцам специальной военной операции (СВО) в каске М42, которую носили бойцы Вермахта и СС во времена Великой Отечественной войны. После того как местные жители возмутились эскизом мемориала, местные власти заявили, что он стал результатом технической ошибки, а итоговый вид памятника будет отличаться от представленного изображения.