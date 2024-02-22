Присяжные вынесли вердикт обвиняемым в расправе над КМС по боксу россиянам

На Урале присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве боксера

В Каменске-Уральском присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт по делу о расправе над КМС по боксу Александром Максимовым в ночном клубе Joy. Об этом сообщает E1.

Олега Бабушкина признали виновным по статье о расправе, а Сергея Мальцева — по статье о причинении среднего вреда здоровью. Оба фигуранта в зале суда заявляли, что оборонялись, однако присяжные им не поверили.

О том, что 29-летний КМС по боксу был застрелен в ночном клубе, стало известно 12 августа 2023 года. Его тело было найдено в туалете заведения. По версии следствия, Максимов разговаривал с другом, когда к ним подошли обвиняемые. Между мужчинами завязался конфликт, который перерос в потасовку. В какой-то момент Бабушкин достал пистолет и сделал несколько выстрелов в боксера, который уже лежал на полу. Друг спортсмена попытался помочь, но был ранен Мальцевым.

Ранее присяжные оправдали двух фигурантов дела о расправе над хирургом Романом Бондарчуком.